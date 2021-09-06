Тбилиси, 6 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 16 149 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1120 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 6 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 565 957 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 519 673 победили инфекцию, в том числе 4905 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7867 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 61 скончался в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7016 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2292.

Днём ранее в Грузии после проведения 28 025 тестов выявили 2210 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 5597 человек, умерли за сутки 74 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии в начался спад показателей темпов распространения коронавируса. Снижается число выявленных носителей SARS-CoV-2, число пациентов в ковидных госпиталях и количество активных случаев заражения коронавирусом. Также начало снижаться число смертей пациентов с COVID-19.