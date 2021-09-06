Канберра, 6 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Полиция австралийского штата Виктория выписала штрафы на сумму 21 000 австралийских долларов ($15 тыс.) после того, как в социальных сетях появилось видео с блогершей Надей Б. на предполагаемой вечеринке, которая прошла в нарушении антикоронавирусных ограничений. Об этом 6 сентября сообщил телеканал Nine News.

Цитата из кф 21 и больше. реж Джон Лукас, Скотт Мур. 2013. США Вечеринка

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По данным местной полиции, были оштрафованы четыре женщины «после собрания в Ричмонде в нарушение ограничений главного санитарного врача». Вечеринка состоялась около 16:00 местного времени 2 сентября.

«36-летняя женщина из Виндзора, 32-летняя женщина из Ричмонда, 33-летняя женщина из Паско Вейл и 35-летняя женщина из Стратмора получили уведомление о нарушении вследствие несоблюдение с требованиями в отношении проведений частных или публичных собраний», — говорится в заявлении полиции Виктории.