Тбилиси, 6 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Возобновление работы школ в Грузии в традиционном формате зависит от того, какие будет темпы вакцинации в стране. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе на телеканале «Рустави 2».

Yarregion.ru Дистанционное обучение

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«Хочу призвать педагогов — учителей в школах, профессоров, преподавателей высших учебных заведений. Чтобы мы начали в стране такой важный процесс, как учеба, обязательно вакцинировать их максимальное количество», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что также обязательно должны привиться студенты, если хотят учиться очно, а не в режиме онлайн. Также врач заявил, что нужно пройти курс вакцинации и родителям школьников, если они хотят, чтобы их дети учились в традиционном формате.

Гамкрелидзе подчеркнул важность очного обучения и призвал жителей вакцинироваться, чтобы власти возобновили традиционное образование.

Напомним, учебные занятия в Грузии начинаются 15 сентября. В этом году минздрав страны постановил начать учебный год в дистанционном формате из-за сложной эпидситуации. Постановление действует до 4 октября. Торговые центры и рестораны в стране продолжают работать.