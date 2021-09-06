* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Магас, 6 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Ингушетии задержаны четверо экстремистов, готовивших теракты на территории региона. Все они были сторонниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 6 сентября в Центре общественных связей ФСБ.

Zoriah Боевик

У задержанных в ходе обысков были изъяты вещественные доказательства их причастности к террористической деятельности, в том числе огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства и составляющие для изготовления СВУ. Помимо этого, имеются доказательства координации задержанных членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В используемых средствах связи обнаружена переписка с членами международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подтверждающая их преступные намерения», — говорится в сообщении ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Участие в деятельности террористической организации», «Пособничество в участии в деятельности террористической организации» и «Несообщение о готовящемся преступлении».