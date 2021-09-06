* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 6 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Афганистане женщины, которые учатся в частных университетах страны, во время занятий обязаны носить абайи — длинные традиционные платья, закрывающие всё тело, и никабы — закрывающие лицо головные уборы с прорезью для глаз. Соответствующий указ накануне нового учебного года издали представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Agence France-Presse.

Petar Milošević Никаб

Кроме того, согласно документу, который распространяется на частные колледжи и университеты, занятия должно проводиться отдельно для женщин и для мужчин. Либо часть помещения, где находятся студентки, должна быть ограждена занавесом. Преподавать студенткам смогут только женщины, а в случаях, когда это невозможно, — пожилые мужчины «с хорошей репутацией».Девушки-студентки также должны будут покинуть класс за пять минут раньше мужчин, чтобы избежать вероятности встречи с ними возле университета. Также для женщин и мужчин будут предусмотрены отдельные входы в учебное заведение.

«Это будет сложно с практической точки зрения, у нас недостаточно женщин-учителей или классов, чтобы отделить девочек от мальчиков», — сказал в интервью изданию профессор одного из кабульских университетов, пожелавший остаться неназванным.

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При этом он отметил, что само по себе разрешение девочкам ходить в школу и университет «является важным и позитивным шагом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель пришедшего к власти в стране движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейль Шахин заявил, что женщины в Афганистане смогут получать образование и работать при условии ношения хиджаба.