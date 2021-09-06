Москва, 6 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Первый этап новой программы расселения аварийного жилья затронет около 50 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ.

ИА REGNUM Ветхое жилье

Запустить новую программу ранее предложил президент России Владимир Путин. Расселять будут жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года, его в стране более 11 млн кв. м.

«Те 45 млрд рублей, которые будут направлены на реализацию новой программы, включая проекты по комплексному развитию территорий, позволят переселить порядка 50 тыс. человек из почти 900 тыс. кв. м аварийного жилья», — сообщили в фонде ТАСС.

С помощью этих средств, добавили в организации, регионы, досрочно расселяющие аварийное жильё, смогут не потерять набранный темп. С учётом реализации текущих программ по меньшей мере 130 тыс. человек будут расселять ежегодно.

Предполагается, что с 2022 года новую программу запустят в девяти регионах: на Сахалине, в Карачаево-Черкесии, Санкт-Петербурге, Севастополе, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Чечне, Саратовской и Магаданской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России расселяют аварийное жильё, признанное таковым до 1 января 2017 года. Это происходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». До конца 2024 года переселить должны 530,9 тыс. человек из 9,54 млн кв. м аварийного жилого фонда.

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