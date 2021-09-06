* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 6 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер опроверг заявление радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о взятии боевиками региона под контроль. Об этом говорится в сообщении ФНС в Twitter 6 сентября.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Заявление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о взятии Панджшера — ложь», — отмечено в сообщении.

Представители сил сопротивления заверили «народ Афганистана, что битва с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил об установлении контроля над провинцией Панджшер. По его словам, сопротивлявшиеся были уничтожены или бежали.

Также, по информации агентства Asvaka, радикальные боевики подняли свой флаг над зданием офиса губернатора провинции.

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Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вело решающие бои в административном центре афганской провинции Панджшер городе Базарак 5 и 6 сентября. Как заявил представитель радикального движения Билал Карими, силы сопротивления понесли многочисленные потери, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили большое число пленных, техники, оружия и боеприпасов.