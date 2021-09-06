Хабаровск, 6 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. На минувших выходных, 4−5 сентября, амурский паводок благополучно миновал Комсомольск-на-Амуре — максимальная отметка воды там составила 695 см при прогнозной в 700 см. Цифра на 45 см превысила границу опасных явлений. Однако серьезных последствий в городе не было, жилье не пострадало, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Oleh Prylutskyi Паводок

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На 6 сентября подтопило 80 приусадебных участков и 212 дач. Гребень паводка подходит к Николаевскому району.

«Окончательной точкой на пути паводка станет Николаевский район. Если в самом Николаевске-на-Амуре не будет серьезной угрозы, то в населенных пунктах выше по течению не все так оптимистично. К примеру, уровень опасных явлений мы ждем в селах Мариинское, Тахта и Богородское в Ульчском районе. Только после этого вода спустится к Николаевску. И это будет последняя волна паводка в этом году», — рассказала начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

Сейчас на всем протяжении Амура от верховья до Комсомольска-на-Амуре отмечается спад воды на 1−41 см в сутки.

По информации ГУ МЧС, в Хабаровском крае подтоплен 41 жилой дом, 265 приусадебных участков (-1 за сутки), 1715 дач, 495 земельных участков (-2 за сутки), 96 отрезков автодорог (-1 за сутки), пострадало или полностью разрушено 18 мостов.

Как сообщало ИА REGNUM, вышедшие воды из берегов реки Амурской области затопили более 50 тыс. га земель. На большей части этой территории погиб весь урожай.