Тбилиси, 6 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Правительство Грузии работает над тем, чтобы в страну доставили ещё 3 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 сентября, выступая перед избирателями в городе Амбролаури (регион Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия).

Коробки с вакциной Pfizer

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«Мы завезли более 3 млн доз вакцин. Сегодня в стране 1 млн доз Pfizer, 1 млн доз китайской вакцины Sinovac. Также по моему заданию мы работаем над ввозом 1 млн доз Sinopharm и 2 млн доз Pfizer», — сказал Гарибашвили

Он заявил, что новые дозы вакцины понадобятся в Грузии уже в ближайшие месяцы. Премьер-министр призвал жителей включаться в процесс вакцинации.

Стоит отметить, ранее глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что жители страны в последнее время стали реже записываться на прививку.