Москва, 6 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Альтернативные схемы, с использованием недавно получивших регистрацию препаратов и лекарств офф-лейбл (у которых в инструкции не указана помощь при коронавирусе), могут быть включены в новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом 6 сентября рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее стало известно, что Минздрав РФ заканчивает работу над созданием новой версии методических рекомендаций по лечению COVID-19. В настоящее время действует опубликованная в мае нынешнего года 11-я версия таких методических рекомендаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что защиту человека, которую формируют определенные антитела, способен обходить «Мю"-штамм коронавируса.