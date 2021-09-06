Джакарта, 6 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что еще девять индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах.

В общей сложности 5873 гражданина Индонезии подверглись воздействию COVID-19 за границей, 239 человек умерли, а 683 человека всё ещё находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, клинические испытания индонезийской вакцины планируется начать в конце 2021 или в начале 2022 года.