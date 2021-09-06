Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Полицейские Петербурга по «горячим следам» задержали неадекватного мужчину, который поджёг дверь административного здания Московского района. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Yarnews.net Горящая спичка

О том, что дверь в здании районной администрации на Московском проспекте пытаются поджечь, очевидцы сообщили около 00:26 мск в понедельник, 6 сентября. По их словам, у неизвестного мужчины в руках была бутылка с горючей жидкостью и тряпки. Выехав на место происшествия сотрудники полиции установили, что хулиган облил горючей жидкостью дверь в здание и поджег ее. Однако после того, как жидкость выгорела, следов термического воздействия на двери не осталось.

«В 00:50 у дома 139/1 по Московскому проспекту был задержан 31-летний неработающий ранее судимый за грабежи мужчина с признаками наркотического опьянения. Установлено, что он стоит на учете в специализированном учреждении», — уточнили в ведомстве.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В настоящий момент решается вопрос о его госпитализации.