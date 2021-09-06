Москва, 6 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве 6 сентября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос «Александр Синенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

Воздух в столице прогреется до +11…+13 градусов, в Московской области — до +9…+14. Ветер будет дуть западный со скоростью 4−9 метров в секунду, атмосферное давление превысит норму и составит 753 мм ртутного столба.

«Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь», — сказал Синенков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 2 сентября наступила метеорологическая осень.

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