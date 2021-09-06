Баку, 6 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 5 сентября выявили 3310 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 15 614 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 442 872 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 383 682 человека, в том числе 2972 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 53 348 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5842 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 42 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3305 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 18 172 тестов. Выздоровевшими медики признали 3423 человека. Скончались 40 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане продолжается вакцинация от COVID-19. Первую дозу вакцины получили более 4,3 млн человек, вторю дозу — почти 2,9 млн.