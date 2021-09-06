Москва, 6 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 3 сентября закрылись снижением. Цена на нефть марки Brent подешевела на 0,33%, до $72,55. Несмотря на ослабление доллара, нефти не удалось подорожать, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Irishtimes.com Нефть

Рынок находился под давлением из-за возвращения добычи нефти и нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от урагана «Ида».

Отчет по числу активных буровых установок от Baker Hughes показал, что на прошлой неделе число нефтяных буровых сократилось на 16 единиц, до 394 штук. Число буровых для добычи газа увеличилось на пять единиц, до 102 шт. Общее число буровых составило 497 против 508 на прошлой неделе.

Сегодня, 6 сентября, на торгах в Азии нефть подешевела на 1,06% до $71,78. Нефть с утра подешевела, так как саудовцы опускают цены на нефть, чтобы привлечь покупателей, поскольку ОПЕК+ увеличивает добычу.

Компания Aramco в октябре снизила официальную цену продажи (OSP) всех сортов нефти азиатским переработчикам, сохранив ставки неизменными для своих европейских и американских клиентов. Спекулянты восприняли снижение цен как сигнал о наличии большого количества предложений.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывает восходящая коррекция по доллару после недельного падения. Поддержкой выступает уровень $70,40. Пока цена торгуется выше $70, покупатели будут держать рынок под контролем.

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