Москва, 6 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. По итогам торгов 3 сентября рубль закрылся ростом против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

sm-ekb2005 Рубли

Пара доллар/рубль снизилась на 0,20%, до 72,72 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 86,40 руб., фунт/рубль — на 0,06%, до 100,83 руб.

Активность участников рынка на внутреннем валютном рынке была низкой на дневной сессии, так как рынок ожидали публикации отчета по рынку труда в США. После его выхода доллар подешевел ко всем валютам.

В экономике США в августе добавилось 235 тыс. рабочих мест против прогноза 750 тыс. Мягкий отчет, вероятно, побудит руководителей Федеральной резервной системы отложить рассмотрение вопроса о сокращении закупок активов на сентябрьском заседании.

В ходе американской сессии курс доллара снижался до $72,55. Укрепление рубля было ограниченным из-за снижения нефтяных котировок и восстановления курса доллара перед закрытием недели.

Цена на нефть снижалась из-за возвращения добычи нефти и нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от урагана «Ида».

Сегодня, 6 сентября, на торгах в Азии наблюдается укрепление доллара и снижение цен на нефть. Нефть с утра подешевела на 1%, так как саудовцы снижают цены на нефть, чтобы привлечь покупателей, поскольку ОПЕК+ увеличивает добычу.

Также снижением торгуются все основные валюты. Курс доллара с открытия торгов поднялся до 72,90 руб. Учитывая, что в США сегодня выходной день, коррекция по доллару может затянуться на весь день. Сопротивление находится на уровне. 73,30 руб.

Читайте также: Курс рубля подрастает в ожидании американской статистики