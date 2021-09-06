Токио, 6 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Япония сделала представление России в связи с тем, что на Курилах будет введён особый налоговый режим. Правительство Страны восходящего солнца уверено, что это противоречит позиции Токио по островным территориям. Об этом на пресс-конференции 6 сентября заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, пишет ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Он уточнил, что подобное решение российских властей противоречит совместной японо-российской экономической деятельности на Курилах.

«Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез. Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции», — сказал Кацунобу Като.

Как сообщало ИА REGNUM, на Курильских островах начнёт действовать преференциальный режим почти для всех компаний, которые ведут там деятельность. Об этом 3 сентября заявил на пленарном заседании VI Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин

«Полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов — на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога — причём на 10 лет. Подчеркну, речь идёт о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на 10 лет», — сказал президент.