Хабаровск, 6 сентября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Для нынешних и будущих поколений важно помнить о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров 6 сентября в своём видеообращении к участникам международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Форум посвящён трибуналу над группой японских военных, виновных в создании химического и бактериологического оружия и его испытании на живых людях. Трибунал состоялся в 1949 году в Хабаровске.

Лавров отметил, что материалы, представленные на выставке, подтверждают важную роль российского внешнеполитического ведомства в организации Хабаровского процесса. Глава МИД пояснил, что отечественные дипломаты «убедительно разъяснили союзным державам причины, почему этот суд был необходим».

Хабаровский процесс стал важным дополнением Токийского трибунала 1946−1948 годов. Он засвидетельствовал преступления отряда №731, который занимался опытами над военнопленными и гражданскими лицами. Кроме того, на трибунале в Хабаровске мир впервые узнал о фактах применения биологического оружия милитаристской Японией.

«Вынесенный судом приговор дал объективную оценку совершенным преступлениям. Важно, чтобы и нынешнее, и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов, оставивших кровавый след в истории человечества. Забывать об этом мы не имеем морального права», — отметил Лавров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале в Хабаровске исторического форума «Нюрнберг на Амуре», в рамках которого открыта выставка архивных документов Центрального архива ФСБ России и информационного центра УМВД России по Хабаровскому краю. Документы свидетельствуют о процессе подготовки милитаристской Японией бактериологической войны и об испытании и применении бактериологического оружия.