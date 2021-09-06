Хабаровск, 6 сентября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. В Хабаровске 6−7 сентября проводится международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы»

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Международный форум связан с последним судебным процессом над 12 японскими военными преступниками, который проходил в Хабаровске в конце декабря 1949 года и считается дальневосточным аналогом Нюрнбергского процесса.

Врио губернатора Михаил Дегтярёв приветствовал участников форума, и акцентировал, что столь представительного научного мероприятия в Хабаровске ещё не проводилось.

«Мы не должны забывать о подвиге советского народа, о событиях Второй мировой войны здесь, на Дальнем Востоке, никогда. Преступления против человечности не имеют срока давности», — сказал Дегтярёв.

В рамках форума «Нюрнберг на Амуре» открыта выставка архивных документов Центрального архива ФСБ России и информационного центра УМВД России по Хабаровскому краю. Они отражают процесс подготовки милитаристской Японией бактериологической войны, а также свидетельствуют об испытании и применении бактериологического оружия. Рассекреченные материалы лягут в основу научных исследований, станут частью новых образовательных программ и пособий.

Форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» проводится при поддержке российского Фонда президентских грантов. В его работе принимают участие представители администрации президента РФ, руководители федеральных министерств.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ объявила 30 августа, что представит 6 сентября 2021 года рассекреченные материалы из своего Центрального архива по судебному процессу 1949 года над японскими военными преступниками.