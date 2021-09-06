Бейрут, , 04:14 — REGNUM Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади покинул Ливию из соображений личной безопасности сразу после освобождения из тюрьмы в Триполи. Об этом 6 сентября сообщает телеканал Al Hadath.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Саади Каддафи был освобождён из тюрьмы по решению суда, вынесшего ему несколько лет назад оправдательный приговор. Генеральный прокурор обратился в президентский совет с просьбой исполнить решение суда как только будут исполнены все необходимые условия. После освобождения Саади Каддафи вылетел в Турцию из международного аэропорта Митига.

Саади Каддафи является третьим сыном убитого осенью 2011 года главы Ливии. Он провёл несколько лет в тюрьме в Триполи по обвинению в организации убийств и репрессий протестующих в 2011 году и в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Раяни. В 2018 году ему был вынесен оправдательный приговор. Саади был освобождён вместе с другими представителями режима свергнутого ливийского лидера. Ещё один сын Каддафи, Сейф аль-Ислам, в настоящее время находится под домашним арестом, хотя с него были сняты все обвинения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящих в декабре текущего года президентских и парламентских выборах в Ливии, на которые ООН планирует послать своих наблюдателей.

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