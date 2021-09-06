Элиста, 6 сентября, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Министерство финансов Калмыкии подписало ещё один кредитный договор с коммерческим банком, по которому ему была открыта кредитная линия с лимитом в 2,2 млрд рублей. Деньги планируется направить на «финансирование дефицита республиканского бюджета и погашение долговых обязательств». Максимальная процентная ставка по договору составляет 7,37%, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Кредитная линия открывается сроком на 90 дней. Второй стороной по сделке выступает ПАО «Совкомбанк», выбранное по результатам аукциона. Договор был подписан 3 сентября 2021 года.

Напомним, в конце июля 2021 года министерство уже подписало два контракта об открытии кредитных линий в том же банке. Общий лимит по ним составил почти 3 млрд рублей. Речь также шла о покрытии бюджетного дефицита и долговых обязательств. Процентная ставка по этим договорам была оговорена в размере 6,5% годовых.

На начало августа 2021 года госдолг региона составлял 7,15 млрд рублей. На кредиты коммерческих организаций в нём пришлось 4 млрд рублей.