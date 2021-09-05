Вашингтон, 5 сентября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Защиту человека, которую формируют определенные антитела, способен обходить «мю"-штамм коронавируса. Об этом сообщил в эфире телеканала CBS главный инфекционист США Энтони Фаучи, добавив, что специалисты пытаются получить больше информации о новом штамме.

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По его словам, на возможность «мю"-штамма уклоняться от защиты определенных антител указывает то, что «у него имеется ряд мутаций».

При этом главный инфекционист США добавил, что для страны новый штамм коронавируса пока не представляет серьезной угрозы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в докладе Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечалось, что уровень заболеваемости COVID-19 у непривитых граждан примерно в пять раз меньше, чем у привитых.

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