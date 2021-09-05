МИД Великобритании не рекомендует своим подданным посещать аэропорт Кабула
Лондон, 5 сентября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. В МИД Великобритании предостерегли своих подданных, оставшихся в Афганистане, от посещения аэропорта Кабула. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
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В Афганистане
«Вероятность террористических атак, особенно в районе аэропорта, остаётся очень высокой. Вам следует укрыться в безопасном месте и двигаться к месту отправления только в том случае, если вы сочтёте это безопасным», — предупреждают британские дипломаты.
Напомним, 29 августа Министерство обороны Великобритании заявило о завершении эвакуации своих подданных из Афганистана. Позднее, во внешнеполитическом ведомстве королевства не исключили возобновления эвакуации из страны.