Лондон, 5 сентября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. В МИД Великобритании предостерегли своих подданных, оставшихся в Афганистане, от посещения аэропорта Кабула. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

U.S. Air Forse В Афганистане

«Вероятность террористических атак, особенно в районе аэропорта, остаётся очень высокой. Вам следует укрыться в безопасном месте и двигаться к месту отправления только в том случае, если вы сочтёте это безопасным», — предупреждают британские дипломаты.

Напомним, 29 августа Министерство обороны Великобритании заявило о завершении эвакуации своих подданных из Афганистана. Позднее, во внешнеполитическом ведомстве королевства не исключили возобновления эвакуации из страны.