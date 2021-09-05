Лондон, 5 сентября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Более 37 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Британии. Об этом 5 сентября свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, заражение коронавирусом в стране было выявлено у 37 011 человек.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 68 пациентов, общее число жертв эпидемии превышает 133 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Британии выявили более 37 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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