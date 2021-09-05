Симферополь, 5 сентября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Крыму сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозреваются в причастности к повреждению газопровода на полуострове в конце августа. Об этом 5 сентября сообщил адвокат Эмиль Курбединов, который отстаивает интересы крымских татар.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Как нам сказали, уголовные дела возбуждены из-за якобы диверсии на газопроводе. Когда зачитывали постановление, обосновывающее обыск, то говорили об этом происшествии в конце августа», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа неизвестные повредили газопровод в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», проводятся следственные мероприятия.