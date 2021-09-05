Кишинёв, 5 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 233 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 270 219 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 259 161 человек.

Отмечается, что всего в стране от COVID-19 скончались 6436 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 380 случаев заражения коронавирусом.

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