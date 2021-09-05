Минск, 5 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1963 и достигло 490 926. Об этом 5 сентября сообщили БЕЛТА в министерстве здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 490 926 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 3837.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 482 993 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 482 993 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 1,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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