Новосибирск, 5 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1915 пациентов, в том числе 23 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 160 человек, на ИВЛ — 16 пациентов», — уточнил оперштаб.

Всего на территории области сделано 2 391 005 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в регионе зарегистрировано 59 349 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4603 детей; 48 195 пациентов полностью выздоровели.