Москва, 5 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. ***

В. И. Кейдан (сост.). Взыскующие града. Хроника русских литературных, религиозно-философских и общественно-политических движений в частных письмах и дневниках их участников, 1829–1923 гг. Антология. Книга третья: 1905–1906. М., 2020

В. И. Кейдан (сост.). Взыскующие града. Хроника русских литературных, религиозно-философских и общественно-политических движений в частных письмах и дневниках их участников, 1829−1923 гг. Антология. Книга третья: 1905−1906. М., 2020.

Если бы каждый том антологии (о предыдущих выпусках см. тут и тут) имел свой подзаголовок, то настоящую книгу можно было бы назвать «Контрапункт». Вошедшие в его состав письма и дневниковые записи свидетельствуют о двойственном влиянии революции 1905 года на изначально во многом единый литературно-философский дискурс русского модернизма, чьи политические симпатии в основном распределялись между существующими левыми партиями, а зачастую создавали собственные (Христианское братство борьбы). В данном томе наблюдается постепенное разочарование части культурной элиты в левых идеалах, в дальнейшем приведшем к появлению знаменитого сборника «Вехи».

Так, например, Николай Бердяев крайне критически оценивал сложившуюся ситуацию. В письме к Зинаиде Гиппиус он признавался:

«Политические перспективы России очень мизерабельны (…) Ужасы революции и реакции раскрывают для огромной массы людей антиномичность бытия».

В то же время другой будущий «веховец» Сергей Булгаков пока еще не видел той опасности, которую несет революционное переустройство мира. Реформы и уступки со стороны власти его не удовлетворяли.

«Итак, конституция! Стало быть, идем в открытый бой с драконом, и да укрепит Бог наши слабые силы!» — размышлял он в письме к литературному критику Александру Волжскому (Глинке).

При этом и Бердяев, и Булгаков видели выход из социального кризиса посредством религиозного возрождения общества, что также нашло свое продолжение в «Вехах».

Впрочем, писатели и философы не думали лишь об одной политике. Супруга Вячеслава Иванова Лидия Зиновьева-Аннибал радовалась переезду в новую квартиру на Таврической улице в Санкт-Петербурге, ту самую «башню», ставшую благодаря проходившим в ней по средам литературным салонам одним из символов Серебряного века. Одновременно отчасти притворно, а отчасти искренно писательница жаловалась на своего коллегу по перу — Осипа Дымова, который

«набросал наши карикатуры. Вячеслава старым носатым с острыми сверлящими глазами… Меня ужасной волчицей с оскаленной огромной челюстью и большими белками, в которых остро торчит маленький зрачок. Похоже, но кошмарно».

А ведь еще не так давно она тоже считала себя социалистом. Что это: освобождение от иллюзий или деградация?

Электронная версия книги доступна здесь.