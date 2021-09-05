Москва, , 14:09 — REGNUM ДОКУМЕНТ

Медаль СССР «За победу над Японией», 1945 © ИА REGNUM

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Председателю Российского исторического общества С.Е. Нарышкину,

Членам Президиума, Совета и Правления Российского Исторического общества

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Уважаемые члены Президиума, Совета и Правления Российского Исторического общества

Председатель Российского Исторического общества, многие члены его руководства заявлены в качестве участников международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», начинающего работать в Хабаровске 6 сентября 2021 года.

Хабаровский процесс, который прошел с 25 по 30 декабря 1949 года над японскими военнослужащими, занимавшимися созданием и испытанием химического и бактериологического оружия на живых людях, должен наконец получить известность и историческую оценку как один из итогов Второй мировой войны, находящийся в одном ряду с Нюрнбергским и Токийским трибуналами.

Однако этот процесс мог бы не состояться, если бы в 1945 году союзные Великие державы — Великобритания, Китай, СССР, США — основатели Организации Объединенных наций — несущего каркаса современного мироустройства — не одержали бы военную победу над союзницей нацистской Германии — милитаристской Японией.

Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне Второй мировой войны: Германия на западе и Япония на востоке. Они развязали Вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Через четыре месяца после безоговорочной капитуляции Германии был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт безоговорочной капитуляции.

Решающим для быстрого завершения Второй мировой войны было вступление Советского Союза в войну с Японией, а не уничтожение очередных японских городов, произведенное Соединенными Штатами Америки варварским способом с помощью атомных бомб.

В августе 1945 года Советской (тогда — Красной) армией освобожден Северо-Восточный Китай, Северная Корея, погашен очаг мировой агрессии на востоке, ликвидировано черное пятно от поражения русских войск в 1905 году. Возвращенный России южный Сахалин и Курильские острова из средства отрыва нашей страны от океана и базы японского нападения на наш Дальний Восток стали средством прямой связи России с океаном и базой обороны нашей страны. Маньчжурская стратегическая наступательная операция является гордостью советской военной истории, а Южно-Сахалинская наступательная и Курильская десантная операции обусловили установление законом Сахалинской области от 17 июня 2008 года Дня освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, также празднуемого 3 сентября.

Медалью «За Победу над Японией» награждено более 1,8 миллиона человек. Они, их потомки, все мы гордимся этой наградой.

Все страны — победители, а также ряд других стран, ежегодно в августе — сентябре отмечают день Победы над Японией. В Советском Союзе День Победы над Японией — это 3 сентября. Праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году и согласно пункту 2 раздела 2 Конституции Российской Федерации находится в правовой системе России — правопреемницы Советского Союза.

Между тем потенциал этого праздника в России не используется. Более того, волевое сдерживание его празднования наносит ущерб духовному состоянию общества, внешнеполитическим позициям страны.

Давно назрела необходимость ввести этот праздник в общероссийский календарь и отмечать его в масштабах всей страны.

Один из руководителей Российского Исторического общества — член его Совета — А. В. Логинов в качестве представителя Правительства Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации еще в 2000 году (22 декабря 2020) при обсуждении законопроекта №90 017 613−3, судя по стенограмме обсуждения, сообщал о совместной позиции Администрации Президента и Правительства в оформлении поправки к законопроекту, предусматривающей празднование Дня Победы во Второй мировой войне, День Победы Советской армии во Второй мировой войне. Не пора ли выполнить это обещание?

Официальный перенос в 2020 году Дня окончания Второй мировой войны, знаменуемого подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Японии, со 2 на 3 сентября — по сути является попыткой скрыть величие Победы над Японией и не может остаться без реагирования со стороны сообщества профессиональных историков — Российского исторического общества, знающего когда кончилась Вторая мировая война.

Попытки низвести День Победы над Японией как день всенародного торжества до простого и безликого Дня окончания войны — несправедливы по отношению к участникам войны и антиисторичны, подрывают духовно-нравственные основы нашего общества и суверенитет в информационном пространстве, ограничивают доступ к Победе как одной из ценностей отечественной культуры, потворствуют зарубежным и отечественным фальсификаторам истории, они сродни лишению российских олимпийцев флага и гимна и вступают в противоречие с Конституцией Российской Федерации провозгласившей, что Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Как следствие наступающего беспамятства министерство просвещения Российской Федерации ни День окончания Второй мировой войны, ни День Победы над Японией не включает в Календарь образовательных событий российской истории и культуры. Идет перепрограммирование молодёжи.

В установлении и восстановлении праздников страна должна ориентироваться, прежде всего, на свои традиционные духовно — нравственные ценности. Препятствующие этому конъюнктурные оглядки на т.н. внешнеполитические факторы вредоносны, т.к. заставляют сомневаться в полноте суверенитета России.

С учётом изложенного, просим вас проявить научную и профессиональную честность, гражданское мужество и возвысить свой авторитетный голос в пользу прекращения ложных утверждений о дате окончания Второй мировой войны и предложить властям Российской Федерации возвратить День Победы над Японией на подобающее ему место в общероссийском календаре.

На стороне этой позиции: мнение общественности, статья 67.1 Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом России 2 июля 2021 года.

А лучшее место для оглашения такого предложения международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

С уважением к исторической правде,

Д.Пушкарева — санинструктор 79-ой стрелковой дивизии, освобождавшей Южный Сахалин, награжденная медалью «За Победу над Японией», Почётный гражданин Сахалинской области, Почётный гражданин Южно-Сахалинска

М.А.Фомина — дочь Д. Пушкарёвой, житель Сахалинской области

В.И. Белоносов — Почётный гражданин Сахалинской области

В.П.Веселов — Президент Сахалинского Фонда культуры

З.В.Гльоговер — председатель Сахалинского областного Совета ветеранов

С.В. Иванова. — депутат Сахалинской областной Думы

С.А. Калентьев — председатель правления Сахалинской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

А.А. Кошкин — член Сахалинского областного отделения Русского географического общества

С.А.Пономарёв — заместитель председателя межрегионального общественного движения «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы»

В.Н. Султаншин — председатель Сахалинского регионального отделения общероссийского общественного Движения Поддержки Флота

А.Ю. Фугенфиров — руководитель регионального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк»

В.Н.Чеботарёв — Почётный гражданин Сахалинской области

5 сентября 2021 года.

Адреса для ответа: marina.fomina.67@bk.ru

ponomarev-sa@yandex.ru