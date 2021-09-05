Москва, 5 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы запретил поисковикам Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». Об этом сказано в опубликованном решении суда от 3 сентября 2021 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Известно, что иск был подан ставропольской компанией «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. Компания потребовала, чтобы из поисковой выборки было убрано словосочетание «Умное голосование», обозначающее проект оппозиционного блогера Алексея Навального, с помощью которого он собирался поддерживать наиболее перспективных оппозиционных кандидатов на выборах.

Иск был удовлетворен.

«Запретить оператору поисковой системы rомпании Google, LLC использовать обозначение «Умное голосование» в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска», — сказано в решении суда.

Такая же формулировка содержится в решении относительно «Яндекса».

Подельники Навального, сбежавшие за границу, надеются, что Google не будет исполнять решение Арбитражного суда Москвы.