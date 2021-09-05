Ньон, Швейцария, 5 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком, обслужит матч сборной России с командой Мальты на отборочном этапе чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 года. Об этом 5 сентября сообщается на официальном сайте УЕФА.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что помогать главному арбитру будут Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан, а Ясар Угурлу будет резервным арбитром.

Также указывается, что за систему видеопомощи судьям (VAR) будут ответственными Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван.

Отметим, матче шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными России и Мальты состоится 7 сентября в Москве и начнется в 21:45 мск.