Вашингтон, 5 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Использующие технологии искусственного интеллекта системы не могут быть внесены в список изобретателей при регистрации патента в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на судебное решение.

geralt Искусственный интеллект

Разбирательство о допустимости регистрации системы искусственного интеллекта в качестве автора изобретения инициировал профессор права Университета Суррея Райан Эбботт. Уже несколько лет он работает над проектом «Искусственный изобретатель», предусматривающим создание специальных искусственных систем для изобретательства.

Окружной судья США Леони Бринкема в штате Вирджиния не согласился с тем, что оснащённая искусственным интеллектом машина может считаться автором изобретения. Он отметил, что в «Законе о патентах» чётко указано, что изобретателями могут быть только физически лица, которыми являются люди, но не машины.

В патентных ведомствах разных стран расходятся в оценке возможности внесения искусственного интеллекта в список авторов изобретения. Ранее сотрудничавшему с Эбботтом основателю компании Imagination Engines Inc Стивену Талеру удалось получить патенты на несколько изобретений в ЮАР и Австралии. Автором изобретения в этих патентах значится система искусственного интеллекта DABUS.