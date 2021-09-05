Москва, 5 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Для Госдумы было делом принципа принятие законов, связанных с защитой животных, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Коллаж Ивана Шилова Госдума

«Принятие некоторых законов, в частности исключающего жестокое обращение с животными, было для нас делом принципа. В ходе работы мы столкнулись с серьезным сопротивлением, но смогли его преодолеть. В конечном счете благодаря поддержке общества принципы гуманности в обращении с животными возобладали», — отметил Володин в ТГ-канале.

В частности, Госдума приняла закон «Об ответственном обращении с животными», где определено, что животное является не «вещью», а «живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания», запрещена пропаганда жестокого обращения с животными. Под запрет попали контактные зоопарки в ТЦ, содержание животных в барах, кафе и ресторанах. Появились правила выгула животных, работы приютов и обращения с бездомными животными. Возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания» с неснимаемой меткой.

Госдума также ужесточила наказание для живодеров, например, за трансляцию в интернете сцен жестокости и насилия над животными и вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних грозит до пяти лет лишения свободы.

Нижняя палата парламента ввела запрет изымать животных за долги.

Кроме того, под запрет попала контактная притравка.

Ряд норм, принятых Госдумой, касался ужесточения наказания за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами РФ.

«Принятие этих законов обосновано. Более того, нам необходимо было сделать это ещё раньше. Животные — живые существа, им присущи чувства и эмоции, они способны испытывать боль и страдания. Мы должны их защищать, что и сделали», — констатировал Володин.

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