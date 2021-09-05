Новосибирск, 5 сентября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего бывшего сотрудника полиции. Он проходит по статьям «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

40.мвд.рф Кража денег

Установлено, что ночью 20 июня 2021 года обвиняемый проезжал на автомобиле мимо остановки общественного транспорта «Жилмассив» в Октябрьском районе Новосибирска и увидел незнакомого мужчину, который «голосовал» на дороге. Он согласился подвезти мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый остановил машину на улице Петухова. Когда мужчины вышли из машины, обвиняемый, используя газовый баллончик, напал на потерпевшего и ударил его несколько раз по голове. Он потребовал отдать ему деньги и банковскую карту. Потерпевший передал ему 4900 рублей и банковскую карту. Обвиняемый скрылся с места преступления. Позже он рассчитался за бензин на АЗС похищенными денежными средствами.

В ведомстве уточнили, что собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.