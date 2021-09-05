Бразилиа, 5 сентября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Решение об отказе от проведения осеннего пробного мини-карнавала на острове Пакета в заливе Гуанабара принял мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс. Соответствующее заявление глава города сделал 4 сентября в эфире телеканала Globo.

(сс) Alice Mafra. Prefeitura de Olinda Термометрия. Бразилия

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Карнавальные празднества были отменены в Бразилии в связи с пандемией коронавируса. Мини-карнавал должен был состояться в сентябре текущего года, он был задуман как первое пробное мероприятие, его участниками могли стать только жители острова Пакета. Однако глава Рио-де-Жанейро пояснил, что не видит смысла в празднике на фоне ужасающей ситуации с ростом заболеваемости COVID-19 в стране.

Паэс уточнил, что властями города проработано постепенное снятие ограничений, программа уже утверждена. Что касается празднований, то они будут отложены до февраля-марта, когда проводится традиционный карнавал в Рио.

По состоянию на 5 сентября в Бразилии зарегистрировано 20 877 864 случая заражения коронавирусом с начала пандемии. Общее количество летальных исходов составляет 583 362, а вылечились от инфекции 19 838 912 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии временно приостановлено применение вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.