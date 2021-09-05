Бразилиа, 5 сентября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Использование китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac было временно приостановлено на территории Бразилии. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба бразильского агентства санитарного надзора Anvisa.

Annalyn Gallego. Province of Camarines Sur Китайская вакцина Sinovac-CoronaVac

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Поясняется, что производитель вакцины CoronaVac, партнёр китайской компании Sinovac отправил в Бразилию 25 партий препарата в размере 12 113 934 доз. Однако предприятие, отвечавшее за розлив вакцины, не было одобрено Anvisa в разрешении на экстренное использование CoronaVac на территории Бразилии.

Использование препарата CoronaVac приостановлено до получения предприятием лицензии от бразильского агентства санитарного надзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале в Бразилии кампании по ревакцинации от COVID-19 пожилых людей.