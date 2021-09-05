Оттава, 5 сентября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Иск на собственное правительство за запрет сильнодействующих наркотических веществ подала инициативная группа наркозависимых граждан в Канаде. Об этом 4 сентября сообщает телеканал СBC.

Hdoboi.ne Наркотики

В своём иске наркозависимые требуют отменить уголовную ответственность за хранение и употребление сильнодействующих наркотиков и легализовать в Канаде все запрещённые законом сильнодействующие вещества. Активисты предложили рассматривать наркозависимых как больных людей, а не как преступников. Наркотики же предложено приравнять к лекарствам, облегчающим состояние наркозависимых людей.

Кроме того, наркозависимые граждане пояснили, что из-за запрета наркотиков они вынуждены покупать их нелегально на чёрном рынке, где часто наркодилеры предлагают вещества очень плохого качества. Такое положение дел ставит под угрозу жизни наркозависимых, при этом никого нельзя привлечь к ответственности за гибель людей. В качестве выхода наркозависимые предложили правительству наладить легальную торговлю наркотиками с целью улучшения их качества на рынке.

Рассмотрением иска занимается министерство юстиции Канады. До настоящего времени не поступало комментариев официальных лиц по данному вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте количества смертельных случаев от передозировки наркотиками в канадском Торонто.