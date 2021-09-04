Багдад, 5 сентября, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Как минимум семь сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков из экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 сентября сообщил новостной портал SHAFAQ News.

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Было установлено, что экстремисты совершили нападение на полицейских в одном из населённых пунктов в провинции Киркук к северу от Багдада. Столкновения с террористами продолжаются до сих пор, несколько сотрудников полиции получили ранения, но точное число пострадавших неизвестно.

Отмечается, что подкрепление не может пробиться на помощь к полицейским, так как все подходы к населённому пункту заминированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обезвреживании спецслужбами Ирака крупной террористической сети в западной провинции Анбар.