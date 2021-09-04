Москва, , 22:25 — REGNUM Доверие между армиями разных стран укрепляют Армейские международные игры (АрМИ). Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в видеообращении на церемонии закрытия АрМИ-2021.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Из года в год АрМИ становятся всё более зрелищными и представительными, — сказал он. — Расширяется география участников, увеличивается количество конкурсов, растёт сложность выполняемых упражнений».

По его словам, состязания воспитывают в военнослужащих чувство товарищества и взаимоуважения, а также готовность прийти на помощь другим командам.

«Такие качества являются прочной основой для укрепления доверия между армиями разных стран», — отметил Шойгу, видеообращение которого опубликовано на сайте Минобороны РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава РФ Владимир Путин высоко оценил организацию АрМИ-2021.

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