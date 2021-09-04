Лондон, 4 сентября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. За последние сутки в Британии выявили более 37 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 сентября свидетельствуют данные правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в стране было выявлено у 37 578 человек.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 120 пациентов, общее число жертв эпидемии превышает 132 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер сообщил, что в скором времени COVID-19 станет «принципиально иным заболеванием», превратившись в ещё одну причину простуды.