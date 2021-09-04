Кишинёв, 4 сентября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 384 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 269 986 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 258 849 человек.

Отмечается, что всего в стране от COVID-19 скончались 6426 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 700 случаев заражения коронавирусом.

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