Москва, 4 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Сотрудничество между Россией и США по ракетному двигателю РД-181 продолжится. Об этом 4 сентября сообщил генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Facebook.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Рогозин отметил, что «наши отношения с американским партнером продолжатся» по двигателю типа РД-181.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что компании Lockheed Martin и Boeing приняли решение отказаться от использования российских двигателей РД-180, необходимых для производства тяжелых ракет Atlas V.

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