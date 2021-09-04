Екатеринбург, 4 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Свердловской области 5 сентября возможен сильный ветер. Такой прогноз дают синоптики.

ГКУ РО «РО ПСС» Ураганный ветер повалил десятки деревьев

По их данным, сила ветра может достигать 23 м/с. В пресс-службе областного главка МЧС населению рекомендуют отказаться на период непогоды от сплавов, походов и отдыха на природе. Также ведомство дало гражданам и другие рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября ураганный ветер атаковал Екатеринбург и окрестности. В результате разгула стихии два человека получили травмы.