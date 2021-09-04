Вашингтон, 4 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Компании Boeing и Lockheed Martin приняли решение отказаться от использования российских двигателей РД-180, необходимых для производства тяжелых ракет Atlas V. Об этом сообщает издание Lenta.

(сс) albert22278 Боинг

«Все соответствующие ракеты уже проданы. На замену Atlas V придет разрабатываемый ULA тяжелый носитель Vulcan с американскими двигателями», — отмечает издание.

Глава альянса компаний Тори Бруно подчеркнул, что ранее было закуплено достаточное количество российских двигателей, что позволяет отказаться от двигателей РД-180.

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил желание завязать дружбу С Соединенными Штатами и Китаем в космосе.