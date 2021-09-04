Минск, 4 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1946 и достигло 488 963. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 488 963 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 3826.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 480 994 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 7 879 147 тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 1,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.