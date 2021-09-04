Москва, 4 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что иностранные посольства финансировали проекты оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом Захарова написала сегодня, 4 сентября, на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Навальный

По словам Захаровой, она решила уточнить, достоверна ли информация о том, что проекты блогера Навального финансировались через иностранные посольства в Москве.

«Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось. Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», — пишет Захарова.

Она подчеркнула, что больше всего таких переводов проходило через дипломатические миссии США и Германии. В этом же участвовали работники посольств Франции, Канады, Испании и других стран военного блока НАТО.