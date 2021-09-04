Тбилиси, 4 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В детской клинике им. Цицишвили в Тбилиси скончался новорожденный с диагнозом COVID-19. Об этом 4 сентября, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщила журналистам директор учреждения Майя Чхаидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«У него были сопутствующие заболевания — сепсис, врожденный порок сердца, тяжелые поражения легочной ткани, а также респираторный дистресс», — сказала глава клиники.

Она отметила, что младенец поступил в клинику уже в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь в течение 17 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 4 сентября, за время пандемии выявили 562 627 носителей коронавируса. Из них выздоровел 509 181 человек. Умерли 7732 пациента с COVID-19.