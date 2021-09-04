Токио, 4 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Применение двух доз вакцины от COVID-19 дает человеку защиту от заражения коронавирусом в 95%. Это следует из предварительных результатов исследования Национального института инфекционных заболеваний Японии, передает 4 сентября ИА «Красная Весна».

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Уточняется, что исследователи провели опрос 1130 человек с повышенной температурой, которые в июне и июле обращались с повышенной температурой тела в одну из больниц Токио.

Также отмечается, что положительный результат теста на коронавирус дали 350 из 914 не вакцинированных (38,3%), из получивших одну дозу вакцины Pfizer или Moderna коронавирусом заразились 46 из 141 (32,6%), и из получивших вторую дозу вакцины SARS-CoV-2 выявили у троих из 41 (7,3%).

Кроме того, указывается, что, как выяснили японские ученые, после прививки одной дозой вакцины от COVID-19 эффективность защиты от коронавируса составляет 48%, а спустя две недели после второй дозы прививки показатель эффективности повышается до 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по подсчетам израильских специалистов, третья доза вакцины повысила защищенность привитых на 84%.