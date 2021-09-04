Кишинёв, 4 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Молдавии в последняя время умерли три пациента с COVID-19, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения республики Алла Немеренко.

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«Вакцинация не даёт стопроцентную гарантию, что вы не заболеете, поскольку это во многом зависит от организма и сопутствующих заболеваний, особенно когда болезнь возникает вскоре после вакцинации», — сказала Немеренко.

Она сообщила, что у умерших ещё не успели сформироваться антитела к коронавирусу. По словам министра она не исключает возможность того, что у них были поддельные свидетельства о вакцинации.

Напомним, ранее минздрав Молдавии в ходе внутренней проверки выявил схемы по продаже фальшивых прививочных сертификатов. Данные были переданы в прокуратуру и другие надзорные ведомства. Немеренко после этого заявила, что в парламент будет направлен законопроект о том, чтобы штрафовать на крупную сумму тех, кто приобретает поддельные свидетельства о прививках.